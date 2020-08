Gelungene Buchpräsentation als authentisch heimatliches Sprach-Erlebnis mit Musik.

HERMAGOR (jost). Die dreitorige „Kösn“ neben dem Gailtaler Heimatmuseum im Schlosshof Möderndorf schaffte kürzlich das überaus passende Ambiente für eine Buch-Präsentation der ganz besonderen Art.

Im 92-seitigen Buch im A5-Format finden sich Gedichte und Miniaturen mit klar erkennbarem Regionalbezug in drei Sprachen, nämlich dem Deutschen, dem Windischen der Panagorze im Gailtal, und der ostschlesischen Teschener Mundart. Letztere ist der ursprünglichen Heimat des seit den 1970er-Jahren in Hadersdorf bei St.Stefan lebenden Buch-Autors Volker Pawliska geschuldet.

Die jeweils windischen Übersetzungen der einzelnen Geschichten präsentierte der allseits als Sänger im Quintett Karnitzen bekannte Hermann Fritz. Er war es auch, dem die Übersetzungen der deutschen Texte des Buches in’s Windische, allerdings in Sprache und Schrift, bewältigte.

Musikalisch begleitet wurde der dreisprachige Literatur-Genuss von Arthur Ottowitz auf seiner Mundharmonika. Ottowitz kennt man in der Öffentlichkeit u.a. auch als Musiker in diversen Formationen sowie als Leiter des Werner Berg Museums in Bleiburg.

Gesehen u.a. Museumsleiter Kurt Thelesklaf, Literat Engelbert Obernosterer, Bldhauer Herbert Unterberger, Architekt Werner Moritsch, Alpenvereins-Urgestein Hermann Verderber, Alois Marka, Kaspar Popotnig, Peter Erschnig.

Übrigens: Das Buch ist in der Buchhandlung Hans Eder in Hermagor erhältlich.