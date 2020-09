Das Rote Kreuz benötigt stets Helfer in allen Bereichen. Besonders gefragt sind aktuell Freiwillige für die Essenszustellung.



GAILTAL. „Die Zeitspende von freiwilligen Mitarbeitern ist die wichtigste Spende an das Rote Kreuz“, erklärt Dittmar Michor, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes in Hermagor. Gemäß dem Leitbild leisten zahlreiche Menschen ihren Beitrag als Freiwillige in diversen Tätigkeitsfeldern.

Aus Liebe zum Menschen



„Die Motive für eine Tätigkeit beim Roten Kreuz sind vielfältig. Allen gemeinsam ist aber das Ziel, anderen zu helfen: aus Liebe zum Menschen“, betont Michor. Freiwillige tragen mit ihrem Einsatz zur Solidarität innerhalb der Gesellschaft bei. Im Bezirk Hermagor sind vor allem freiwillige Mitarbeiter für die Essenszustellung im Bereich St. Stefan und unteres Gailtal gesucht.