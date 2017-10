Fit-Marsch des DSV Dellach

AT

, 9635 Dellach AT

Marktplatz , 9635 Dellach AT

DELLACH. Einladung des DSV Dellach zum FITMARSCH. Treffpunkt ist am Samstag, 21. Oktober um 9 Uhr am Marktplatz in Dellach. Marschroute: Marktplatz Dellach – Haus Zwischenbrugger – Pflegerweg - Goldberg (Labestation) – Stollwitz (Labestation) – Gaildamm – Sportzentrum Dellach.

Der DSV Dellach freut sich auf einen schönen Tag für alle Altersgruppen mit anschließendem gemütlichem Beisammensein mit Mittagessen beim Sportplatz.

Info unter Tel.: 0650-82 76 363 (Christof Ladstätter)