Am Samstag, dem 22. April, präsentiert VADA (Verein zur Anregung des dramatischen Appetits) die neue Theaterprduktion "iHal - die Liebe des Computers". Beginn ist 20 Uhr auf der Pheldmanbühne in Tröpolach.Anmeldung erbeten! Tickets unter Tel.: 0680/246 11 52 oder E-Mail: ticket@vada.ccKlagenfurt/Celovec 2084. Rachael Difool, eine Replikantenjägerin des Kraft-durch-Freunde-Ministeriums, hat soeben ihre Arbeit verloren. Sie findet sich in einem betreuten Wohnprogramm unter den Fittichen eines Universalcomputers der Type iHAL wieder. iHAL-Systeme sind dafür bekannt, absolut wartungsfrei und unfehlbar zu sein. Dieser Computer aber verliebt sich in seine Userin, beginnt sich in ihr Leben und ihre persönliche Freiheit einzumischen und schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.

Die neue Theaterproduktion von VADA basiert auf klassischen Motiven aus Science-Fiction- Literatur und -Kino wie „Do Androids Dream Of Electric Sheep (Blade Runner)“ oder „2001: A Space Odyssey“. Yulia Izmaylova und Felix Strasser setzen diese aber in aktuelle Zusammenhänge und entwickeln ihre eigenen Ausführungen zu Themenkomplexen wie künstliches Leben, Roboterethik, Social Media, Cybersex und Überwachungsstaat. Izmaylova betont: „Es geht um die wirklich essentiellen Fragen unserer Zeit. Das Stück ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für jugendliches Publikum interessant.“ Und Strasser – der sich im Rahmen seines Slawistikstudiums intensiv mit osteuropäischer utopischer Literatur beschäftigte – kündigt an: „iHAL“ bildet den Auftakt einer vadaistischen Science-Fiction-Trilogie, die bereits 2017 ihre Fortsetzung findet!“