Start in die Saison mit drei Unterligateams

25.07.2017, 12:00 Uhr

Kötschach weiß, das Spiel wird schneller. Nötsch empfängt Landskron und Dellach, hat Nußdorf zu Gast.

Unterliga verdient

25 Punkte

KÖTSCHACH/NÖTSCH/DELLACH (Tiefling). Es ist die erste Unterligameisterschaft in der Vereinsgeschichte des OSK Kötschach. Die Clubvorstände und Meistertrainer Ivan Timeus vertrauen auf ihre Meistermannschaft und haben diese mit nur zwei Neuzugängen ergänzt.„Die Jungs haben sich ihre Unterligaeinsätze verdient. Wir vertrauen ihnen. Nur in der Abwehr haben wir mit dem Italiener Colinassi Marco (4. Italienische Liga) nachgerüstet. Und mit Bonanni Piergiorgio einen zweiten Torhüter geholt, der gleichzeitig als Tormanntrainer fungiert“, sagt Sektionsleiter Bernd Zerza. Am Samstag (18 Uhr) geht es für die Kötschacher zum Saisonauftakt nach Greifenburg. Eine erste Standortbestimmung und die Meisterkicker wissen, in der Unterliga, wird um einige Gänge schneller gespielt. "Wir müssen alles verbessern. Technik, Taktik, Physik, Psyche und Kollektiv der Mannschaft, aber auch schneller denken, präziser passen und annehmen sowie den Gegner besser einschätzen“, sagt Trainer Timeus. In einer taktischen Variante werden sich Kapitän Mario Nischer und Co. nicht umstellen müssen. „Jedes Match wird auf Sieg gespielt. So auch gegen Greifenburg“, sagt Timeus.Nötsch hat hingegen Sonntag (18 Uhr) ein Heimspiel zum Saisonstart. Gegner ist der stark veränderte SC Landskron. Für Nötsch Sektionsleiter Mario Skina dennoch der Favorit in dieser Partie. „Wir spielen heuer ohne Legionär, sollten wir unsere Leistung voll abrufen können, ist ein Punktegewinn möglich.“ Trainer Manuel Prettenthaler hat sich für diese Meisterschaft 25 Zähler bis zu Winterpause und die Weiterentwicklung der Nachwuchshoffnungen Marcel Dimnig, Christian Gastager, Raphael Hafner, Markus Madritsch, Nicolas Janschitz, Thea Jaklitsch und Dominik Skina vorgenommen.

Nicht abheben

ZUR SACHE:

Dellach/Gail war in der letzten Saison nur knapp in der Relegation am Aufstieg in die Kärntner Liga gescheitert. Trainer Philipp Dabringer warnt aber vor zu viel Euphorie. „Außerhalb des Vereines wird die Erwartungshaltung sicherlich größer sein. Wir werden aber am Boden bleiben, uns weiterentwickeln und haben als erstes Ziel die 20 Punkte Marke fixiert“. Für Dabringer ist Erstrundengegner Nußdorf der Prüfstein für die bevorstehende Meisterschaft.Colinassi Marco, Bonanni PiergiorgioIvan TimeusGreifenburg (Auswärts/29. Juli/18 Uhr), Nötsch (Heim/5. Aug./18 Uhr), Fürnitz (A/12. August/18 Uhr), Dellach/G. (H/19. Aug./18 Uhr)Pascal Wieser (reaktiviert), Noah Kerschbaumer (FC Hermagor), Lucas Mosser (FC Hermagor), Elvis Sahinovic (SV Dellach/Drau)Manuel PrettenthalerLandskron (Heim/30. Juli/18 Uhr), Kötschach /Auswärts/5. Aug./18 Uhr), Sachsenburg (H/12.Aug./17:30), Penk (A/19. Aug./17 Uhr)Anton Ereiz (SG Gitschtal)Philipp DabringerNußdorf (Heim/30. Juli/17.30 Uhr), Rosegg (Auswärts/4. Aug./ 18:15 Uhr), Landskron (H/13. Aug./17 Uhr); Kötschach (A/19. Aug./18 Uhr)