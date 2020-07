Traismaurer bauten Kleinwindrad in Workshop selbst - Einweihungsfeier steht bevor

Von sechzehnten bis neunzehnten Juli organisierte die Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal im Traismaurer Schlosserhaus einen Workshop zum Selbstbau eines voll funktionsfähigen Kleinwindrades.

TRAISMAUER. Bereits im Frühjahr wurden die Plätze in einem regionalen Gewinnspiel verlost. Die Teilnehmer konnten im Workshop lernen, wie ein Kleinwindrad gefertigt wird. Vom Generator bis zu den Rotorblättern wurde in den vier Workshoptagen alles per Handarbeit gebaut.

27. Kleinwindrad gefertigt

Der erfahrene Workshopleiter und Geschäftsführer von PureSelfMade, Jonathan Schreiber, führte die acht Teilnehmer durch den Bau des Windrades. „Ich habe bereits im Alter von dreizehn Jahren mein erstes Kleinwindrad gebaut. In meiner Jugend zog es mich dann nach Scoraig in Schottland, wo ich unter der Führung von Hugh Piggott mehr über den Windradbau lernen durfte. Das war der Anstoß, um mein Unternehmen zu gründen und mit interessierten Leuten in meiner Heimat mein Wissen zu teilen. In diesem Workshop konnte ich bereits das 27. Kleinwindrad mit Teilnehmern fertigen.“, so Schreiber.

Energiefest zur Einweihung

Die Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal unterstützt Projekte, die Energieautarkie fördern. „Das fertige Kleinwindrad kommt in einer Gemeinde unserer Energiemodellregion zum Einsatz. Hier wird es auch zur Einweihung ein kleines Energiefest geben.“, so Alexander Simader, Modellregionsmanager.

