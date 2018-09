Feuerwehrübung der FF Statzendorf: Pkw in Fladnitzbach

19.09.2018, 08:22 Uhr

Das Übungsszenario



Lösung der Situation



Positive Nachbesprechung



Der Lenker eines PKW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in den Fladnitzbach, so fand der Einsatzleiter die Lage am Übungsort vor. Rasch stellte sich heraus, dass sich der Lenker noch im Fahrzeug befindet und ein 50 Liter Fass Diesel im Kofferraum gelagert wurde.Die Kameraden bauten sofort einen doppelten Brandschutz auf und stellten Kontakt zum Eingeschlossenen her. Mit der Seilwinde wurde der Pkw aus dem Bach gezogen. Anschließend führte man die Menschenrettung mittels hydraulischem Rettungssatz durch. Weiters kam auch noch das Spineboard zum Einsatz. Bereits nach zwanzig Minuten konnte die Person gerettet werden.Der Dieselaustritt wurde durch eine provisorische Ölsperre im Bach eingedämmt.Bei der Übungsnachbesprechung wurde die professionelle Arbeit aller Kameraden hervorgehoben. "Die Bevölkerung kann sich auf die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf im Ernstfall verlassen, frei nach dem Motto 'Ausbildung schafft Sicherheit'.", so Markus Kral von der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf.