"Das war das Grätzlfest in Brunn"

Bezirksblätter starteten letztes Jahr eine Aktion gegen die Anonymität.

Die Nachbarschaft als Basis

Die Beziksblätter glauben, dass eine gute Nachbarschaft ein wichtiger Faktor ist, der stark macht.

Wer seine Nachbarn gut kennt, gibt gerne den Eigentumsschlüssel aus der Hand. Wer Gemeinsamkeiten hat verklagt sich nicht gleich.

Die Bezirksblätter bildeten den Startschuss dafür, dass Nachbarn durch ein tolles Fest zusammenwachsen.

Viele Bewerber gab es auf der Liste, Roland Angelmaier aus Kamegg wollte gewinnen, zwei Garserinnen Margit Hauer und Marianne Bauer aus einem Wohnblock neben dem Schubertpark hatten sich beworben, ein Rosenburger war auch mit von der Partie und viele mehr. Das große Los ging an die Gemeinde Brunn, die Bürgermeisterin Elisabeth Allram die Idee sich zu beteiligen.

Ihre Idee in der Robert Reichel Strasse, eine Strasse mit vielen neugebauten Häusern, so ein Fest zu feiern, wäre grenzgenial! Am Sonntag, den 30. August 2020 war es dann soweit. Eigentlich wollte man schon früher feiern, aber Corona kam dazwischen. Viele waren gekommen und nahmen das Angebot gern an, ein gemütlicher Nachmittag für Jung und Alt, um sich einfach besser kennen zu lernen.