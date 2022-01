Sehr geehrte Damen und Herren, sie werden es mir nicht glauben was ich ihnen nun berichten werde: Ich habe für meine Tochter und ihre Freundin im NJ236 1 Abteil im Sitzwagen von Venezia S.L. bis Wien Hbf am 22.12.2021 gebucht. Am 29.12.2021 um 21:48h erhalte ich eine E-Mail, dass der Zug wegen Streiks bei der italienischen Staatsbahn nicht fährt und ein Schienenersatzverkehr zw. Venezia Mestre und Villach Hbf eingerichtet ist. Die Abfahrt war mit ungefähr 22:20h angesetzt, was auch schon eine Frechheit ist, wenn nur ungefähre Abfahrtszeiten bekannt gegeben werden. Am 1.1.2022 vormittags habe ich dann nochmals bei der ÖBB-Hotline angerufen und wegen einer Umbuchung auf einen anderen Zug (NJ235) nachgefragt. Der "Service-Mitarbeiter" gab mir die Auskunft, dass auch dieser Zug nicht verkehren wird, obwohl er in der Fahrplanauskunft Scotty angeführt war. Letztendlich kam es so, dass meine Tochter und ihre Freundin am Bahnhof Mestre auf den Schienenersatzverkehr-Bus gewartet hat, der ursprüngliche Zug jedoch doch gefahren ist und der Bus dann nicht gefahren ist. Leider wusste ich nichts davon, hier kam natürlich keine E-Mail seitens der ÖBB mit der Info, dass nun doch wieder der Zug NJ235 planmäßig fährt was zur Folge hatte, dass meine Tochter und ihre Freundin den Zug verpasst haben und der Schienenersatzverkehrautobus natürlich auch nicht gekommen ist. Schöne Bescherung, oder?

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Baminger