W.A. Mozart Musikschule

Am Freitag dem 29. April findet in ganz Niederösterreich der „Tag der Musikschulen“ statt.

"Wir machen in der W.A. Mozart Musikschule Horn an dem Tag ein „Instrumentenschnuppern“ unter dem Titel „Lern Dein Instrument kennen“ an drei Standorten. (Horn, Irnfritz und Altpölla)", kündigt Harald Schuh, Leiter der W.A. Mozart Musikschule Horn, an.