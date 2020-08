KFZ-Einbruchsdiebstähle in Horn: € 10.000 Schaden

In den Nachtstunden von 5. auf 6. August brachen bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet von 3580 Horn in insgesamt drei Firmenfahrzeuge an zwei verschiedenen Standorten ein, und stahlen daraus diverses Werkzeug.

In einem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeug zu kommen; in den zwei weiteren Fällen wurden die Schlösser der Hecktüren gewaltsam aufgebrochen.

Durch die Einbrüche entstand ein Gesamtschaden von über € 10.000,-