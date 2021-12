LEYRER + GRAF: Großzügige Spende an St. Anna Kinderkrebsforschung

Gesundheit ist bekanntlich das höchste Gut und aus diesem Grund zählt die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf bereits seit vielen Jahren zu den Unterstützern der St. Anna Kinderkrebsforschung und spendet jährlich € 10.000,-.

Jährlich erkranken rund 300 Kinder und Jugendliche an Krebs

Die großen Fortschritte in der biomedizinischen Forschung führen zu einer laufenden Verbesserung in der Diagnose und der Therapie. Von den betroffenen Kindern können 70-80 % geheilt werden und es wird intensiv daran gearbeitet die Heilungschancen weiter zu erhöhen.

Nach über 30-jähriger Forschungstätigkeit gehört die St. Anna Kinderkrebsforschung zu den weltweit führenden Forschungszentren auf dem Gebiet der pädiatrischen Onkologie.

Intensive Forschungsarbeit

Diese langjährige, intensive Forschungsarbeit ist nur durch Spenden möglich und deshalb ist es der Unternehmensgruppe Leyrer + Graf zum einen eine Herzensangelegenheit die St. Anna Kinderkrebsforschung zu unterstützen und zum anderen ist soziales Engagement Teil der Unternehmensphilosophie.

„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ – kaum ein anderer Spruch Arthur Schopenhauers wird aktuell so häufig zitiert wie dieser. „Eine Krebsdiagnose verändert das Leben von einem Tag auf den anderen grundlegend und es ist eine enorme Belastung für Eltern und Angehörige, wenn Kinder schwer erkranken. Geld kann zwar kein persönliches Leid lindern, aber es hilft die Forschungstätigkeit voranzutreiben und damit die Heilungschancen zu verbessern“, so BM Dipl.-Ing. Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.

Insgesamt wurden in diesem Jahr € 20.000,- an die St. Anna Kinderkrebsforschung gespendet, denn im Juni wurde der Gesamterlös über ebenso € 10.000,- aus Spendenbeiträgen für das Startgeld und einer großzügigen Aufrundung durch Leyrer + Graf beim 1. Charity Golfturnier bereits an die Kinderkrebsforschung übergeben.