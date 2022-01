Leyrer + Graf sucht Lehrlinge: Bist du hart genug für eine Lehre am Bau?

Die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf sucht junge und motivierte Menschen, die gemeinsam viel bewegen und eine Lehre am Bau starten möchten. Dabei entscheidet man sich nicht nur für einen abwechslungsreichen Ausbildungsweg, sondern auch für einen sicheren, denn gebaut wird immer werden.

Eine Baustelle ist kein Ponyhof

Es ist oft anstrengend, schmutzig, laut, manchmal heiß oder kalt, doch eines steht fest: Es wird definitiv nie langweilig. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit bei Bauprojekten mitzuwirken, die über Jahrzehnte erhalten bleiben und man kann mit Stolz herzeigen, was mit den eigenen Händen geschaffen wurde.

Eine Top-Ausbildung

Aktuell werden im Unternehmen rund 160 Lehrlinge ausgebildet. Es wird seit jeher viel Zeit und Energie investiert, um die besten Lehrlinge zu finden, auf einem hohen Qualitätslevel auszubilden und nach der Lehrzeit weiterhin im Unternehmen zu beschäftigen. Nicht umsonst zählen die Lehrlinge der Unternehmensgruppe Leyrer + Graf zu den Besten in der Branche.

Bereit, wenn du es bist

Letztes Jahr haben über 60 Lehrlinge ihre Ausbildung begonnen. Derzeit werden noch Hochbauer (Maurer), Betonbauer (Schalungsbauer), Tiefbauer, Elektrotechniker, Zimmerer, Baumaschinen- und Kfz-Techniker sowie Gleisbautechniker an den Standorten Gmünd, Horn, Zwettl, Traun und Loosdorf gesucht.

Du hast es dir verdient

Die Lehrlinge dürfen nicht nur eine qualitativ hohe Ausbildung erwarten, sondern neben einem guten Verdienst auch interessante Goodies, wie ein Smartphone oder die Übernahme der Kosten für den Führerschein B sowie lukrative Prämien für besondere Leistungen. Darüber hinaus werden die Lehrlinge im Rahmen ihrer Ausbildung mit einem Tablet ausgestattet, welches nach erfolgreich absolvierter Lehrzeit in ihr Eigentum übergeht.

Eine Lehre am Bau lohnt sich somit in jeder Hinsicht, denn auch die Lehrlingsentschädigung für alle angebotenen Lehrberufe am Bau (€ 1.042,- im 1. LJ, € 1.562,-­ im 2. LJ, € 2.084,-­ im 3. LJ und € 2.344,- im 4. LJ als Doppellehre) kann sich sehen lassen.

Weitere Infos zur Lehrausbildung, den Schnuppertragen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es auf: www.lehre.leyrer-graf.at