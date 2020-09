Mit Stanleymesser abgerutscht: Ärztin rettet blutüberströmtem Nachbarn das Leben

BRUNN AN DER WILD. Am Donnerstag, die Ordination von Dr. Erstic Andjela war zum Glück geöffnet, kam ein in der Nähe wohnender Anrainer (Mitte 60) in Unterwäsche blutüberströmt in die Praxis gestürmt. Er war beim Arbeiten mit dem Stanleymesser abgerutscht und hatte sich Arterien und Venen einer Hand aufgeschlitzt.

"Würde der Mann nicht in der Nähe wohnen, hätte er es nicht mehr geschafft. Angeblich hatte er fast drei Liter Blut verloren", schildert eine wartende Patientin. Die Ärztin leistete sofort Erste Hilfe, unter Mithilfe der Wartenden. "Da zählt jede Minute", zitiert eine der Patientinnen die Ärztin. Dr. Erstic Andjela war früher Notärztin in Wien. Hubschrauber und Notarzt wurden informiert, sie waren 20 Minuten später da. Mittlerweile war der Mann durch das Eingreifen der Ärztin stabil.

Er kam ins Krankenhaus und wurde angeblich operiert.