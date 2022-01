Neue Doppelhäuser in Altenburg wurden an BewohnerInnen übergeben

Ein Zuhause zum Entspannen



ALTENBURG. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die MieterInnen können einziehen. Die symbolische Schlüsselübergabe der neuen Reihenhausanlage in Altenburg fand am 19. Jänner 2022 in kleinstem Kreise statt. Die WAV (gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel) errichtete 14 Einheiten.

„Inzwischen ist Wohnraum sehr teuer geworden. Das Einfamilienhaus kostet im Durchschnitt € 674.000“ beschrieb WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger die aktuelle Preissituation „und das Doppelhaus ist die ideale Antwort darauf. Es werden nicht nur Ressourcen und Raum gespart, sondern auch die Geldtaschen der neuen Bewohner.“

109 m2

Vizebürgermeisterin Brigitte Allram zeigte sich sehr erfreut über den neuen Zuzug: „Durch diese neue Reihenhausanlage konnten Kindergarten und Volksschule in der Gemeinde gesichert werden.“ „ Wir freuen uns auch schon sehr, im Sommer eine Party veranstalten zu können, wo sich alle kennenlernen können“, fuhr Vizebürgermeisterin Allram fort.

Landtagsabgeordneter Jürgen Maier nahm sehr positive Bilanz, denn die Häuser würden sich optimal in die Siedlung einbringen und die Grundstücksgrößen wären auch ideal – nicht zu groß und auf jeden Fall nicht zu klein.

Die Häuser verfügen über eine Wohnnutzfläche von rund 109 m2 und werden in Miete mit Kaufoption vergeben. Sie bestehen aus Erd- und Obergeschoß und verfügen über Eigengärten. Jedem Reihenhaus stehen zwei PKW-Stellplätze im Carport zur Verfügung.

Mit der Planung dieses Projektes wurde das Architekturbüro Litschauer ZT GmbH aus Karlstein beauftragt. Die Gesamterrichtungskosten betragen rund 3,7 Millionen Euro.