Eröffnung eines neuen Kosmetik- & Fußpflegestudios

Willkommen bei Salutekosmetik. Eröffnung am Samstag, 29.1.2022 - das Studio ist in der Piaristenpassage (Thurnhofgasse 22, Top 11) in Horn zu finden.

"Wir freuen uns, euch ab 10 Uhr bei uns begrüßen zu dürfen", so das Team.