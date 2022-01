Sternsingeraktion in Mödring

"Unsere Sternsinger waren heute am 06.01.2022 in Mödring unterwegs.

Nach dem Gottesdienst mit P. Albert und seinem Segen machten sich die neun motivierten Könige mit Ihren beiden Begleitern auf den Weg durch den Ort.

Den ersten Segen konnten die Kinder begleitet von P. Albert in das Haus unseres LR Ludwig Schleritzko und dessen Familie bringen, wo die Sprücherl und die Lieder bereits wunderbar zum Besten gegeben wurden. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnten viele weitere Familien in Mödring besucht werden, die sich allesamt freuten, dass die Tradition der Sternsinger auch in dieser Zeit weiter geführt wird", berichtet Reinhard Stark.

Wir danken den Kindern und Ihren Begleitern recht herzlich für Ihre Bereitschaft die Pfarrgemeinschaft so toll zu unterstützen und die Freude die Sie uns Mödringern in die Häuser gebracht haben.

Foto 1

Die Erwachsenen Johannes Dworak, Barbara Stark und P. Albert Groiss OSB

die Kinder Moritz Stark, Annika Hahn, Valerie und Ida Räuchle, Carolina Pachtrog, Madita Stark, Rosa Kierberger, Paul Rächle, Johannes Kierberger

Foto 2

Die Erwachsenen P. Albert Groiss OSB, LR Ludwig Schleritzko

die Kinder Paul Räuchle, Johannes Kierberger, Moritz und Madita Stark, Carolina Pachtrog, Rosa Kierberger, Annika Hahn, Valerie und Ida Räuchle

Unser Pfarrer P. Albert und der Mödringer Pfarrgemeinderat bedanken sich ganz herzlich bei unseren Sternsingern.