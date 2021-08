Unbekannte Täter wollten Tresor öffnen

STRANING. In der Zeit von 05.08.2021, 17:10 und 06.08.2021, 07:00 Uhr gelangten

unbekannte Täter durch das nicht versperrte Tor in den Innenhof des Gemeindeamtes

und angrenzender Volksschule in 3722 Straning. Durch Einschlagen

einer Fensterscheibe konnte das Fenster geöffnet werden und unbekannte Täter

gelangten in das Gemeindeamt. Im Bürgerbüro wurden mehrere

Aktenschränke geöffnet. In einem Aktenschrank befand sich ein

Wandtresor. Es wurde durch massive Schläge versucht den Tresor aus der Verankerung

zu schlagen. Die unbekannten Tätern konnten den Tresor nicht öffnen.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. € 8.000,- z.N.d. der Marktgemeinde Straning-

Grafenberg.