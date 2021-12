THUNAU. Am Sonntag den 19.12.2021 wurden die Feuerwehren Thunau, Gars und Zitternberg um 08:46 Uhr zu einem Wohnungsbrand (B2) in die Thunau alarmiert.

Am Einsatzort angekommen wurde ein Entstehungsbrand in einer Küche vorgefunden. Der Brand wurde mit einem Feuerlöscher von der FF Thunau gelöscht.

Die Feuerwehren Gars und Zitternberg erstellten eine Zubringleitung und Rettungstrupps bereit. Mit einem Atemschutztrupp wurde der betroffene Bereich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Möbel ins Freie gebracht.

Mittels Druckbelüfter wurde der Bereich rauchfrei gemacht. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Thunau am Kamp, Gars am kKamp, Zitternberg, Polizei und Rettung.