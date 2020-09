Zucchinikuchen einmal anders

Zutaten für 2 Gläser

3 Eier, 1 ½ Joghurtbecher Zucker, ¾ J. Becher Öl, ½ J. Becher geriebene Nüsse, 2 J. Becher glattes Mehl, 1 Tl Natron, ½ Tl Backpulver, Butter, Mehl, 1 Tl Zimt, 1 ½ J. Becher geraspelte Zucchini, 1 Pkg. Vanillezucker

Die Gläser mit Butter ausstreichen und mit Mehl austreuen, Backrohr auf 180 Grad vorheizen. Eier, Zucker und Öl aufrühren, restliche Zutaten nach und nach untermischen. Masse in die Gläser füllen und im vorgeheizten Rohr ca. 40 Minuten backen. Kuchen aus dem Rohr nehmen und aus den Gläsern stürzen.

In Scheiben schneiden und beliebig garnieren. Das Rezept stammt von Elisabeth Grassler aus Gars am Kamp.