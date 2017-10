14. Oktoberfest in Irnfritz

15.10.2017, 14:06 Uhr

Ab 20:00 Uhr unterhielten in der Mehrzweckhalle die Langschläger musikalisch.Die perfekte Tanzeinlage wurde von der Landjugend Ludweis-Aigen präsentiert. Kulinarisch verwöhnte der Sport und Turnverein Irnfritz mit Schmankerl wie der Oktoberfestjaus'n , typischer Weißwurst, Brezn und vieles mehr.Ab 22:00 Uhr wurde im angrenzenden Partyzelt für Discostimmung gesorgt! Gefeiert wurde trationell in Lederhose und Dirndl! Die Wiesengaudi kam in dieser Nacht sicher nicht zu kurz!Obmann Gerhard Willinger war auch dieses Jahr wieder über den großen Besucheransturm sehr erfreut.