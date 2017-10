Jubel in der Horner ÖVP-Zentrale

15.10.2017, 22:33 Uhr

Sebastian Kurz und Wolfgang Brandstetter als regionale Zugpferde

Auffällig erscheint der Stimmenzuwachs in die Gemeinden rund um Sebastian Kurz Heimatort Zogelsdorf: Eggenburg und Röschitz können jeweils auf ein Plus von 6,2% blicken, Burgschleinitz-Kühnring folgt knapp dahinter mit 6,1% Zuwachs. Auch in die umliegenden Gemeinden Straning-Grafenberg (+2,5%), Meiseldorf (+1,2%) und Sigmundsherberg (+0,6%) strahlt der Heimvorteil von Kurz offenbar aus. Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl ist sich zudem sicher, dass Vizekanzler Wolfgang Brandstetter ebenfalls zu den guten Ergebnissen beigetragen hat.