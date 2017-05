Marco Wagner live @ Brooklyn Horn

13.05.2017, 07:58 Uhr

Volle Disco, beste Stimmung: Jeder wollte Marco sehen

Vergangenen Freitag, am 12. Mai, war es endlich so weit alsfür seinen Live-Gig das Brooklyn in Horn besuchte. Mit am Start hatte der steirische Komiker seinen besten Freundund natürlich seine beiden Hit-Songs „Boyfriends“ und „Hey Bro“. Ob es diese Sounds waren, oder einfach der Hype um seine Person: Ausgelassene Party-Stimmung und gute Laune waren garantiert. Sabrina, die bald ihren 18ten Geburtstag feiert, wurde sogar auf die Bühne geholt und bekam ein kleines Geburtstags-Ständchen gesungen. So ein Geschenk bekommt man auch nicht alle Tage.

Mittlerweile ist es keine Seltenheit mehr, dass regelmäßig Stargäste ins Brooklyn kommen. Doch vor Ort mit dabei zu sein ist noch mal eine Klasse für sich und immer wieder etwas Besonderes. Das zeigte sich auch bei diesem Event, denn der Andrang war so enorm groß, dass man teilweise mit längeren Wartezeiten rechnen musste. Aber spätestens beim Live-Auftritt ging die Party dann wieder voll ab.