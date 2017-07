„Schau mich an!“ – Lesung und Musik

22.07.2017, 18:34 Uhr

Monika Helfer lehrt zum zweiten Mal in Horn. Das Autobiographische, oder wie ich mich selbst erfinde, lernen ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier intensiven Tagen. Am Samstag liest sie aus ihrem im Frühjahr erschienen Roman: „Schau mich an, wenn ich mit dir rede“

Eintritt freie Spende.



Gustav Ernst und Robert Schindel sind schon langjährige Lehrende bei der „schreibwerkstatt waldviertel“. Gustav Ernst vermittelt diesmal das Schreiben von Romanen. Er wird bei der Lesung aus jungen, noch unveröffentlichten Prosatexten lesen. Robert Schindel nimm sich des Themas „Tod und Teufel“ an. Wie in der Literatur an die Grenze des Unerträglichen gehen? Das vermittelt er in seiner Schreibklasse. Bei der öffentlichen Lesung liest er aus seinem aktuellen Romanprojekt „Genia oder die lichte Zukunft.“Musikalisch wird der Abend von Claudia Pettrich, Sopran, und Wolfgang Seierl, Gitarre, begleitet. Sie bringen Auszügen aus ihrem aktuellen Programm "Sieben Rosen hat der Strauch, sechs gehör'n dem Wind" mit Liedern von Dessau, Eisler, Elias und Seierl. Die Liedtexte stammen von Bertolt Brecht und haben große Aktualität.Die Schreibwerkstätten werden in Kooperation mit der Schule für Dichtung, Kolilk-Zeitschrift für Literatur, dem Niederösterreichischen Literaturhaus, DUM – Das Ultimative Magazin und der Waldviertelakademie veranstaltet und vom Bundeskanzleramt Sektion Kunst, der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und der Stadtgemeinde Horn gefördert, sowie von der WEB Windenergie AG gesponsert.