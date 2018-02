Was würden Sie mit 108 Millionen € machen?

06.02.2018, 17:08 Uhr

108 Millionen (mittlerweile sind es schon 116 Mill.) sind gerade im Eurolotto zu gewinnen. Welchen Traum würden Sie sich erfüllen?

BEZIRK. Produktionsassistentin Mirjana Silberbauer würde sich einen Hubschrauberlandeplatz und einen Hubschrauber zulegen - und ein Haus am Meer. Natürlich auch der Familie Geld geben.Trafikangestellte Eva-Maria Herz-Buchmüller aus Mödring würde ein Haus kaufen, auf Urlaub fahren und weiterarbeiten.Bgm. Martin Falk aus Gars will ein Haus am Wörthersee und - in Pension gehen (lacht).Elisabeth Grassler aus Gars würde sehr viel an Verwandte und Freunde verteilen, vielleicht sich ein Zweitauto leisten und die Heizung erneuern. Den Job bei den Bezirksblättern würde sie auf jeden Fall weiter machen. Ein Publizistikstudium und eine Fotografenausbildung zusätzlich machen.Kreativassistent Lukas Triebelnig würde ein Filmstudio einrichten, eine Weltreise machen und Immobilien kaufen.Werbeberater Günther Winkler wollte mehrere Grundstücke kaufen und ein sehr großes Haus aufstellen - mit einem Raumfahrtmuseum - nur für ihn und Freunde. Und ein Urlaub in den USA - mit Training für Astronauten - "das würde ich mitmachen, egal, was es kostet."Nadine Grill aus Gars: "Meine Herzensmenschen (Familie & Freunde) bekämen ein schönes Haus samt ordentlichem Geldpolster für die Zukunft. Ein Haus in Sizilien, sonst Geld anlegen und auch die Wirtschaft damit beleben."Bgm. Martin Falk will ein Haus am Wörthersee