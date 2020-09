IMST (ps). Am vergangenen Samstag fand im Imster Agrarzentrum West der Grauviehtog mit Ehrung des Langzeitobmanns Erich Scheiber und weiteren Höhepunkten statt. In Anwesenheit von rund 300 Gästen erhielt Erich Scheiber für seine fast 50-jährige Tätigkeit die größte Auszeichnung in Form der Ernennung dem ersten „Ehrenobmann“ des Tiroler Grauviehzuchtverbandes. Zahlreiche Gratulanten würdigten seine Verdienste in Form einer Ansprache, darunter der neue Obmann Hans Pittl, Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler, der Präsident der Landwirtschaftskammer Josef Hechenberger und Johannes Fankhauser, Sektionsleiter aus dem Ministerium und Redner aus der Rinderzucht. Ganz besonders emotional war die Video-Grußbotschaft der Jungzüchter, die "ihren" Erich sehr persönlich gratulierten und beste Gesundheit wünschten.

Für den Geehrten war es ein denkwürdiger Tag, den er gemeinsam mit dem Ötztaler Viergsang und seinem Lieblingslied "O Land Tirol, mein einzig Glück, Dir sei geweiht mein letzter Blick!" ausklingen ließ.

Weitere Ehrungen

Manuela Weiß erhielt für ihren essentiellen Einsatz für das Almochsenprogramm die Ehrenpräsidentschaft. Fast 400 Grauvieh-Ochsen werden mittlerweile über die Firma Hörtnagl vemarktet.

Eine besondere Auszeichnung wurde auch Clarissa und Stefan Gebhart aus Fließ überreicht für ihre 100.000 Liter Golden Girls.

Die Bauern mit den erfolgreichsten Managementdaten im Bereich kombinierte Milchviehzucht und Fleischrinderzucht wurden ebenfalls ausgezeichnet. Den Ehrungsreigen vervollständigten die neun Personen, die mit der goldenen oder silbernen Ehrennadel geehrt wurden.

Buchpräsentation "Voll Kuhl"

Im Zuge des Grauviehtoges wurde auch das neue Kinderbuch „Mein Tag beim Grauvieh“ vorgestellt. Auf 32 bunt illustrierten Seiten wird dabei das Leben am Grauvieh-Bauernhof vorgestellt. Es soll als zweckmäßige, altersgerechte Unterstützung dienen, um Kindern das Leben am Bauernhof und richtiger Umgang mit Tieren zu vermitteln. Jede Volksschule und jeder Kindergarten Tirols wird ein Exemplar als Muster erhalten, weiters ist das Buch von Renate Felderer bei Tyrolia und auf grauvieh.tirol. erhältlich.

Vortrag "MITeinanderReden"

Hannes Royer erklärte in seinem Vortrag zum Thema „MITeinanderReden – Kommunikation als Basis für mehr Wertschätzung“ einige wichtige Punkten in der Kommunikation auf gesellschaftlicher Basis. In seiner Funktion als Brückenbauer zwischen Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Konsumenten griff er einige aktuelle Themen wie die geforderte Pflicht des Herkunftsnachweises auf. Über seinen 2013 gegründeten Verein „Land schafft Leben“ gibt er echte und authentische Informationen für Konsumenten, damit ein neues Qualitätsbewusstsein für in Österreich erzeugte Lebensmittel entsteht.

Grauviehstiere am Laufsteg

Abschließender Höhepunkt war die Präsentation der 13 neuen Grauvieh-Teststiere. Sie waren im Sommer auf der Besamungsstation in Birkenberg und gelten als Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Rasse im Gleichgewicht von Leistung, Vielfalt und Erhaltung der genügsamen Eigenschaften der Rasse. Geschäftsführer des Grauviehzuchtverbandes Raphael Kuen war voll des Lobes für die Tiere und ihre Züchter.

Das Lob darf an Kuen zurückgegeben werden für den hervorragend organisierten Grauviehtoges, der trotz eingeschränkter Möglichkeiten aufgrund der Hygienebestimmungen ein sehr stimmige Veranstaltung war.