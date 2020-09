STAMS. Am Vormittag des 5. September war ein 56jähriger österreichischer Staatsbürger in Begleitung seiner Frau und seiner zwei Kinder am Angelteich in Stams beim Angeln.

Als die Familie gegen 12.45 Uhr das Gelände verließ, brach der Mann aus bisher ungeklärter Ursache beim Ausgang zusammen und stürzte in einen Fischteich. Ein 44jähriger Österreicher, der den Vorfall beobachtete, sprang in den Teich und zog den Mann aus dem Wasser. Eine zufällig anwesende Ärztin begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, die dann von der Rettung fortgesetzt wurden. Nachdem der Mann wieder stabil und ansprechbar war wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers in die Klinik Innsbruck geflogen.