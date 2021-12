Die Ötztaler Museen öffnen an diesem Wochenende das Turmmuseum, und mit ihm zwei neue Ausstellungsräume. Im Erdgeschoß wird die frühe Geschichte des Ötztals neu erzählt.

War das prähistorische Ötztal Durchzugsort oder Lebensraum? Welche archäologischen Funde gibt es im Ötztal – außer dem “Ötzi” – noch? Was erzählen sie uns über die Geschichte dieses Tales? Die kleine Ausstellung stellt große Fragen und ermöglicht ein spielerisches Erkunden der Antworten.

Rund 50 Funde werden in der neuen Ausstellung “Ötztaler Erd-Reich” erstmals gezeigt. Viele von ihnen stammen aus Privatbesitz und werden zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Ein Highlight der Ausstellung ist die von der Ötztaler Kunstschmiede Praxmarer gefertigte Ötztal-Karte, die acht Vitrinen mit diversen Funden enthält. Das Kuratorenteam Lisa Noggler und Thomas Bachnetzer haben in mühevoller Arbeit die Funde zusammengetragen und ihre Geschichten erfahrbar gemacht. Ein kleiner Film fasst die zentralen Punkte der Ötztaler Besiedelungsgeschichte anschaulich zusammen.

Ein weiterer Ausstellungsraum widmet sich dem Sommerfrische-Tourismus in Oetz um 1900. Zugleich erscheint auch das neue Buch „Fotografische Zeitreise durch Tirol“, in dem Autorin und Museumsleiterin Edith Hessenberger ein 150 Jahre altes Fotoalbum ediert hat und seine Geschichte erzählt: Was wurde vor 150 Jahren warum fotografiert? Wer waren die Fotografen – und wie erreichten sie ihr Publikum? Das Buch ist ab sofort im Turmmuseum sowie im Buchhandel um 19,90 Euro erhältlich.

Die Ausstellungen sind von Donnerstag bis Sonntag 14-18 Uhr im Turmmuseum zu sehen.