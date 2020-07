Im Rahmen des Breitband Austria Leerverrohrungsprogrammes forciert das Land Tirol Breitbandprojekte in den Gemeinden, um die flächendeckende Glasfaserinfrastruktur auszubauen. Ein Vorhaben wird nun von der Gemeinde Mieming verwirklicht.

MIEMING. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf über 593.000 Euro. Zehn Prozent der Kosten – das sind über 59.000 Euro – werden vom Land Tirol beigesteuert, 65 Prozent und damit rund 385.000 Euro trägt der Bund. 25 Prozent werden vonseiten der Gemeinde übernommen. „Wir wollen den Lebensraum Tirol fit für die digitale Zukunft machen. Eine leistungsfähige und verlässliche Glasfaserinfrastruktur verbessert die Lebensqualität in den Gemeinden und hilft dabei, Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu halten, einer Landflucht vorzubeugen und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Denn Unternehmen werden sich künftig auch vermehrt in Peripherie ansiedeln, wenn die Anbindung an das beste Glasfasernetz gegeben ist“, betont Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Glasfaserkabel für alle in Mieming

„Die Gemeinde hat sich im vergangenen Jahr zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur bekannt. Eine Technologie der Zukunft mit vielen Vorteilen: besser, schneller, moderner. Wie wichtig schnelles Internet ist, wurde uns in den vergangenen Monaten eindrücklich vor Augen geführt. Eine schnelle Internetverbindung ist nicht nur für Betriebe wichtig, sondern auch für private Haushalte. Durch den Corona-Shutdown haben notgedrungen viele Menschen viel Zeit zu Hause verbracht. Homeoffice und Distance Learning waren dabei die großen Herausforderungen, die zukünftig durch die neue Glasfaserinfrastruktur leichter zu bewältigen sein werden. In den nächsten vier Jahren werden die förderbaren Gebiete in Mieming mit rund 2 Millionen Euro ausgebaut. Dank der großzügigen Förderungen durch Bund und Land können in diesem Jahr 593.000 Euro für den Ausbau aufgewendet werden“, sagt Franz Dengg, Bürgermeister der Gemeinde Mieming.