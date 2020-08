GSTAAD (pele). Einen über weite Strecken heißen Fight des Swiss-Bike-Cup-Rennes in Gstaad entschied die Haimingerin Laura Stigger am Samstag gegen die arrivierte Schweizerin Alessandra Keller für sich. In der letzten von sechs Runden zog die Tirolerin das Tempo an und konnte die Eidgenossin damit am Ende auf Distanz halten.

„Das fühlt sich schon richtig gut an“, strahlte Stigger nach dem Rennen. In der Cup-Gesamtwertung hat sie mit ihrem Sieg auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Hochzufrieden war auch Trainer Rupert Scheiber: „Die beiden Mädels haben da heute sportlich eine tolle und spannende Show geboten. Und Alexandra auf Schweizer Boden zu schlagen, ist eine richtig starke Leitung von Laura.“

Swiss Bike Cup Gstaad, Damen: 1. Stigger (Ö) 1:24.31,5, 2. Keller (Sz) 1:25.08,8, 33. Stirnemann (Sz) 1:26.01,6, … 11. Osl (Ö) 1:30.10,2.