App-Tipp: "Runtastic Balance"

05.01.2018, 00:00 Uhr

Die App ist für Android und iOS kostenlos erhältlich.

Runtastic Balance hilft dir dabei, deine Essgewohnheiten zu verbessern und dein Wunschgewicht zu erreichen. Egal, ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder deine Performance steigern möchtest, die Ernährungspläne in Balance unterstützen dich dabei. Track deine Mahlzeiten in deinem Ernährungstagebuch und verwende die umfangreiche Lebensmitteldatenbank. So entwickelst du gesunde Gewohnheiten für die Zukunft.

Abnehmen leicht gemacht: Mit dem kostenlosen Ernährungstagebuch behältst du immer den Überblick über deine Essgewohnheiten und deine konsumierten Kalorien. In der umfangreichen Datenbank mit Lebensmitteln aus über 200 Ländern findest du ganz einfach heimische Produkte. Ohne viel Aufwand kannst du Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks hinzufügen und kontrollieren.Dein Tagesbedarf sowie deine tatsächlich konsumierten Kalorien, Kohlenhydrate, Fett und Protein werden automatisch berechnet. So weißt du immer, wo du stehst.Runtastic Balance unterstützt dich dabei, bewusster und gesünder zu leben. Du erfährst, wie du dich ausgewogen ernährst, und kannst gleich heute in ein neues, leichteres Leben starten.- Behalte den Überblick darüber, was du Tag für Tag isst- Verändere deinen Lebensstil in nur wenigen Minuten täglich- Setz dir ein Gewichtsziel - dein täglicher Kalorienbedarf wird anhand deines Wunschgewichts berechnet- Barcode-Scanner: Praktisches Aufzeichnen deiner Lebensmittel - scanne einfach den Strichcode- Letzte Einträge: Füge kürzlich getrackte Lebensmittel mit einem Klick hinzu.- Kalorien pro Lebensmittel und Portion- Alle Nährwerte auf einen Blick: Kohlenhydrate, Fett, ProteinDu möchtest abnehmen, deine Ausdauer verbessern, dich gesund und ausgewogen ernähren, neue Energie und Motivation finden oder Muskeln aufbauen? Bei den Ernährungsplänen für Premium-Mitglieder ist für jeden etwas dabei. Finde den perfekten Plan für dich und dein Ziel - z.B. den Energiekick, Tempomacher oder Gesunde Balance - und starte in ein gesünderes Leben. Wir unterstützen dich unter anderem mit Dos und Don’ts und einer Einkaufsliste für deinen Lebensmittelvorrat.Bewusster leben, gesunde Ernährung und besseres Wissen über deine Mahlzeiten - Runtastic Balance verrät dir alle Details. Schnell und einfach auf deinem Smartphone. So hast du dein Ernährungstagebuch immer griffbereit und kannst auch einfach unterwegs deine Mahlzeiten tracken.Entdecke Balance jetzt!