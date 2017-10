Informations- und Gesundheitstag des Tiroler Seniorenbundes

AT

IMST. Der Seniorenbund ladet alle recht herzlich zum Informations- und Gesundheitstag am 11. Oktober im Stadtsaal Imst ein.

Beginn ist um 9:30 Uhr mit der Begrüßung und einen Vortrag über Demenz.

Im Anschluss können verschiedenste Gesundheits-Tests durchgeführt werden.

Auch ein Notar ist vor Ort und berät Sie gerne. Für einen kleinen Imbiss ist ebenfalls gesorgt.

Am Nachmittag findet als Abrundung eine Führung um 13:30 Uhr im TIWAG Kraftwerk in Prutz statt.

Für die Führung wird um Anmeldung unter Tel. 0512/580168 gebeten.