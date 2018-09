Euregio: Do-Re-Mi als Friedensbotschafter in Rovereto

17.09.2018, 07:46 Uhr

Zu einem Gegenbesuch nach Rovereto starteten die Kinder des Gesangsstudios Do-Re-Mi vergangenes Wochenende. Bereits im Juni hatten die jungen Künstler Gelegenheit, sich mit den italienischen Kindern des Minicoro di Rovereto anzufreunden. Und die Herzlichkeit, mit der der Tiroler Chor empfangen wurde, wird den Kindern lange im Gedächtnis bleiben.







Mit gemeinsam gesungenen Liedern wie Kann „Ose shalom“, „Pace“ oder „Suona“ trugen die mehr als 50 jungen Künstler aus Österreich und Italien die Botschaft des Friedens und der Freundschaft in die Welt.

Schon beim Besuch der Italiener in Telfs im Juni 2018 wurde gemeinsam beim Geburtstagskonzert im RathausSaal und bei einer Messe im Dom zu Sankt Jakob in Innsbruck gesungen. Der Besuch der Friedensglocke in Mösern war für die Gäste aber eindeutig der Höhepunkt der Reise. Der Gegenbesuch startete mit einem schönen Konzert auf dem Hügel Miravalle, wo zum Abschluss die Friedensglocke Maria Dolens erklang und von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf die Lichter von Rovereto hat. An den folgenden Tagen gaben die Sängerinnen und Sänger ein Open-air-Konzert auf der Piazza Loreto und umrahmten eine Messfeier in der Kirche von San Marco, wo Wolfgang Amadeus Mozart einst sein erstes Konzert auf italienischem Boden gab.DO-RE-MI und Minicoro sind zwei Chöre, die unterschiedlicher kaum sein könnten, gerade deshalb ist ihr Zusammentreffen aber besonders bereichernd und es bleibt zu hoffen, dass sie bald wieder gemeinsam für den Frieden in der Welt musizieren werden.