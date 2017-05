Fahnenweihe der Schützengilde Imst

Imst : Stadtpark |

Da die Zeit an der "aktuellen" Fahne der Schützengilde Imst ihre bleibenden Spuren hinterlassen und irreparabel beschädigt hat so dass weitere Ausrückungen unverantwortlich wären, entschied sie sich zu dem bedeutsamen Schritt, eine neue Fahne herstellen zu lassen. Die neue Vereinsfahne ist neben den beiden aufwendig restaurierten Fahnen aus den Jahren 1797 und ca. 1890 sowie der noch in Dienst stehenden Fahne aus den 50er Jahren die nun vierte. Die gewählten Motive "Tiroler Adler" auf der einen und das Logo der Schützengilde Imst auf der anderen Seite symbolisieren dabei die Verbindung der Traditionen in Hinblick auf das Schützenwesen des Landes Tirol mit dem modernen Sportschießen.

Eröffnen wird das Wochenende der Fahnenweihe ein sogenanntes Fahnenweihschießen. Dieses startet am Samstag, dem 20.Mai um 9.30 Uhr und endet um 19 Uhr.

Der Höhepunkt folgt dann am Sonntag, dem 21. Mai um 10.30 Uhr mit der feierlichen Feldmesse mit Fahnenweihe im Stadtpark bei der Stapfvilla, umrahmt von der Stadtmusik Imst. Um ca.12.30 Uhr folgt der Abmarsch zum Festplatz bei der Schützengilde Imst. Bei Schlechtwetter finden der Gottesdienst und die Fahnenweihe im Turnsaal der NMS Unterstadt statt.

Am Festgelände folgt dann der gemütliche Teil, für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Die ersten Grillhendln der Saison warten auf die Festbesucher, es gibt ein Kuchenbuffet und eine Bar, sprich alles was das Herz begehrt. Für Unterhaltung sorgt das "Schnittlauchduo", und natürlich kann auch am Sonntag noch von 13–18 Uhr geschossen werden.

Die Schützengilde Imst unter Oberschützenmeister Manfred Thurner und auch die neue Fahnenpatin Anni Posch hoffen auf eine erfolgreiche Fahnenweihe und auf regen Besuch der Bevölkerung für das Fest im Anschluss.