Herbstfest und Geburtstagsfeier beim Eltern-Kind-Zentrum in Silz

01.10.2017, 14:18 Uhr

Das EKIZ hat sich in den vergangene zwei Jahrzenten als Fixpunkt in Sachen Familienangebot etabliert. Ob Stillberatung von Barbara Oberwalder, der Dauerbrenner "Spielend ins Reich der Musik" von Brunhilde Walser oder verschiedene Bewegungsgruppen - jedes Semester warteten viele junge Familien auf das aktuelle Programm. Stets wurden abwechslungsreiche Blockkurse oder Einmalveranstaltungen angeboten, Spaß und Fröhlichkeit immer im Fokus der Organisatoren. Aktuell hat Claudia Hirn-Gratl als Obfrau das Ruder des gemeinnützigen Vereins in der Hand, gestärkt von einem tüchtigen Vorstand.