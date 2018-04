Nahe Zukunft der Pitztaler Landesjagd ist gesichert

22.04.2018, 12:41 Uhr

Die 1949 gegründete Landesjagd im Pitztal ist nicht nur ein Prestigeobjekt des Landes - es genießt aufgrund seiner Artenvielfalt und der Beherbergung aller einheimischen Wildarten nicht nur in Jägerkreisen den Ruf als besonders schützenswertes Kleinod unserer Region. Der Gedanke, den rund 22.000 Hektar großen Naturraum nach Auslaufen der Pacht 2019 in kleinere Pachten zu zerschlagen ließ nicht nur Bezirksjägermeister Krabacher die Nackenhaare aufstehen.

Es war also an der Zeit endlich Klarheit über die Zukunft der Pitztaler Landesjagd zu schaffen. So verkündete ÖVP Klubobmann Jakob Wolf anlässlich der Trophäenschau am Samstag, 21. April, in Imst die Verlängerung der Pacht um weitere zehn Jahre bis 2029. Ziel der Landesregierung sei es, den Naturraum gemeinsam mit dem Naturpark Kaunergrat und dem momentan entstehenden Tiroler Steinbockzentrum zu einer wildökologischen Vorzeige-Jagd weiterzuentwickeln. Derzeit bilde die Landesregierung ein Expertengremium, um Konzepte in diese Richtung auszuarbeiten, so Wolf in seiner Stellungnahme.