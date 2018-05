Der Kampf ums Ei in Imst

04.05.2018, 16:27 Uhr

IMST (pele). Da wo sonst die Kicker des SC Imst dem Ball nachjagen, wird am 12. Mai ab 14.30 Uhr mit vollem Einsatz um das Football-Ei gekämpft. Einmal mehr steigt in der Velly Arena ein Junior-Varsity-Gameday der Swarco Raiders Tirol.Das Team um Head-Coach Wade Smith freut sich schon jetzt, auf den Auftritt in Imst. Dort ist Football längst nichts Neues mehr, tragen die JVs doch schon das fünfte Jahr in Serie eines ihrer Heimspiele in der Velly Arena aus.

Gegner in Imst sind die Vienna Knights, denen sich die Tiroler im bereits absolvierten Auswärtsspiel geschlagen geben musste. Nun soll Revanche genommen werden, wobei die Heimmannschaft auf viel Unterstützung von der Tribüne hofft.Das Junior Varsity Team ist die zweite Mannschaft der Swarco Raiders Tirol, die 2004 gegründet wurde und seither in der zweiten österreichischen Liga spielt. Das Augenmerk liegt darauf, Quereinsteigern an den Sport heranzuführen und Nachwuchsspielern ein Sprungbrett in Richtung Kampfmannschaft zu bieten. Viele der aktuellen Raiders waren früher Teil der JVs und sammelten dort Spielpraxis und wichtige Erfahrungen.