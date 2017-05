SK Sautens liegt etwas hinter Erwartungen

14.05.2017, 11:09 Uhr

SAUTENS (pele). Alles andere als eine leichte Aufgabe hatte am Samstag der SK Sautens in der 1. Klasse West zu bewältigen. Zu Gast war mit Grinzens nämlich der überlegene Tabellenführer, der erst drei Spiel in dieser Saison verloren hatte. Und beinahe wäre es auch den Vorderötztalern geglückt, dem Leader die drei Punkte zu stehlen. Doch leider ließen die Mannen von Trainer Miro Mikerevic die eigenen guten Chancen ungenutzt – und kassierten ihrerseits einen unglücklichen Gegentreffer. Nach einem Einwurf lenkte Christian Friedl den Ball ins eigene Tor ab (56.).

Es soll noch nach vorne gehen

Überraschende Niederlage



Silz/Mötz im Torrausch

Trotz der knappen Niederlage war Mikerevic mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. Das ist er nicht mit der aktuellen Tabellenplatzierung. „Rang neun ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Unter die Top Fünf soll es schon noch gehen. Wir müssen versuchen in den nächsten Wochen die nötigen Punkte einzufahren.“Eine völlig überraschende Niederlage musste am Wochenende in der Tiroler Liga der SC Sparkasse Imst hinnehmen. Die Partie in Fügen ging in der Schlussphase mit 0:2 verloren. Und Trainer Jürgen Soraperra war nachher ziemlich angesäuert: „Fügen hat völlig verdient gewonnen. Weil wir viel zu wenig läuferisches und kämpferisches Engagement gezeigt haben. Es gibt einfach Partien, in denen du nicht mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommst. Und das beherrschen wir noch nicht.“Wobei die Oberländer auch ersatzgeschwächt antreten mussten. So fehlten unter anderem Thomas Saloschnig, David Schnegg und Thomas Neururer. Andererseits stehen die Imster derart gesichert da, dass es ohnehin Sinn macht, jetzt auch jungen Kickern die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis zu sammeln.Nach der Niederlage im Cup-Halbfinale in Wörgl waren die Kicker der SPG Silz/Mötz geknickt. Sie gaben aber am Samstag in der Tiroler Liga die richtige Antwort. Schossen Tabellenschlusslicht SK Ebbs durch Tore von Nebojsa Gojkovic (2), Manuel Dablander (Elfmeter), Alexander Schaber, Ergün Pece, und Nebojsa Dukic mit 6:1 zurück ins Unterland. „Wir haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, freute sich Trainer Aleksandar Matic.