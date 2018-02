SPG bezwingt Tabellenführer Kufstein 5:0

03.02.2018, 00:35 Uhr

Imst : Eisstadion |

Drei wichtige Punkte für die ZugspitzScorpions und das gegen den Tabellenführer. Die Kufsteiner konnten den SPG-Cracks das gesamte Spiel über nie wirklich gefährlich werden. Über weite Strecken waren die SPG-ler überraschend überlegen und spielten die Partie konsequent nach Hause. Damit ist man fix im Playoff. Wer der erste Gegner sein wird, wird sich erst in der letzten Runde des Grunddurchganges herausstellen.

Nach der vergeigten Partie gegen Weerberg hätte wohl niemand auf einen Sieg der Spielgemeinschaft Ehrwald/Imst gewettet. Und dann gehen die Jungs kaltschnäutzig an`s Werk, dass es grad eine Freude ist. Kaum einmal drei Minuten gespielt, zieht Julian Holzer von der Blauen ab und es steht 1:0 für die SPG. Daniel Fischnaller gelingt wenig später das 2:0.Im zweiten Drittel bringen sich die SPG-ler durch einige unnötige Strafen beinahe in`s Hintertreffen. Aber der Tabellenführer kann auch in dieser Phase die Chancen nicht nutzen. Da steckte zu wenig Power in den Spielzügen der Kufsteiner. Und wenn sie dann allein auf`s Tor kommen, ist beim groß aufspielenden Goalie Flo Weratschnig Endstation. In der Folge spielen die Burschen dann wieder konsequenter und Daniel Fischnaller netzt zum 3:0 ein. Mit dem Stand geht es in die Kabinen.Im Schlussdrittel verwandelt Andre Weratschnig einen Penalty wirklich sehenswert zum 4:0. Den Schlusspunkt setzt dann wieder Daniel Fischnaller mit seinem dritten Tor zum 5:0 Endstand. Der Kampfgeist war an diesem Abend wieder in Ordnung, auch ein TeamSpirit war bemerkbar. Nächste Woche geht es im letzten Spiel des Grunddurchganges gegen die BLACK HAWKS Zirl, das müsste zu gewinnen sein ... und dann heißt es Playoff, wir sind da!