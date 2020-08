Was würden Sie sagen, wenn Sie jemand auf eine kulinarische Reise der ganz besonderen Art einlädt: Die Reise beginnt in Korea, wo Sie die Vorspeise des exquisiten 3 Gänge Menüs genießen. Für den Hauptgang machen Sie einen Abstecher nach Japan und als süßen Abschluss gönnen Sie sich ein Dessert in Thailand. Unmöglich? Nicht im Momoya!

Das Restaurant Momoya im ersten Wiener Gemeindebezirk verzaubert seine Gäste mit ausgefeilten Rezepten der asiatischen Küche. Der Fokus liegt dabei auf koreanischen, japanischen und thailändischen Köstlichkeiten. Einer Rundreise durch Asiens kulinarische Highlights steht somit also nichts mehr im Wege!

Wer sich den Verlockungen der asiatischen Aromen hingeben möchte, wird vom Momoya herzlich empfangen und zu einem delikaten 3 Gänge Menü eingeladen.

Wie die Reise genau aussehen soll, das überlässt das Momya allerdings Ihnen. Bei der Vorspeise haben Sie die Wahl zwischen einer aromatischen Tom Kha Gai Suppe und Agedashi Tofu. Beim Hauptgang dürfen Sie sich zwischen Korean Beef und Shake Sushi entscheiden. Den krönenden Abschluss bilden zwei Eiskugeln nach Wahl, hier stehen die spannenden Geschmacksrichtungen Grüner Tee, Adzukibohne und Schwarzer Sesam zur Auswahl.

Reisen Sie nach Asien, genießen Sie die Aromen unterschiedlicher Kulturen und kosten Sie sich durch die aromatischsten Küchen der Welt, ohne Wien verlassen zu müssen. Das Momoya macht's möglich!

Mehr Infos zum Menü und die Möglichkeit, sich einen der begehrten Plätze zu sichern, finden Sie hier.