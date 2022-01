Wer Freude am Singen hat und noch eine engagierte Truppe sucht, kann sich beim Wiener Männergesang-Verein melden. Der Chor sucht noch nach Tenören und Tenörinnen.



WIEN/INNERE STADT. 1843 gegründet, hat der Wiener Männergesang-Verein eine lange Geschichte. Jetzt sucht der Chor nach musikalischer Unterstützung. Vor allem Tenöre werden gesucht. Erstmals sucht der Herren-Verein aber auch Sängerinnen, die dem Chor beitreten wollen. "Singen ist Balsam für die Seele, und zwar gleichermaßen für Mann und Frau", weiß Direktor Wilfried Mandl vom Wiener Männergesang-Verein.

Wer sich dem Chor anschließen möchte, ist herzlich zur Probe am Donnerstag, 13. Jänner, um 19 Uhr im Musikverein, Dumbasaal (Halbstock, neben den Wiener Philharmonikern) eingeladen. Anmeldung unter Tel. 0676/432 68 04. "Bitte keine Scheu vor einer musikalischen Aufnahmeprüfung. Was zählt, ist die Bereitschaft mit anderen Menschen zu singen, die genauso viel Freude am Gesang haben", wird vonseiten des Vereins betont.

Alle Infos zum Verein gibt es auf der Homepage.

