Waltraud und ich gehen in die Staatsoper. Zufällig treffen wir uns schon am Weg von der Garage in die Oper. Wir begrüßen uns freudig, plaudern und gehen dabei langsam weiter. Das Wetter ist eigentlich schon recht mild und schön, sodass schon viele Leute vor der Oper stehen um den Vorstellungsbeginn abwarten.

Beim Eingang

Als wir bei der Eingangstür zum Foyer ankommen, drängelt sich plötzlich ein kleiner, zarter junger Mann heran, stubst uns und wurschelt sich zwischen uns. Wir bemerken ihn beide.Waltraud meint, na ja die heutige Jugend hat es immer eilig und ich kommentiere launig, der glaubt, dass für ihn die Oper früher als für uns anfängt.

Ich bemerke noch, dass er dann zwischen den beiden Eingangstüren stehen bleibt und irgend etwas anschaut, achte aber nicht mehr darauf. Waltraud geht vor mir und als wir einige Schritte im Foyer gegangen sind, steht plötzlich der junge Mann vor mir, reicht mir mein Geldbörserl mit der Bemerkung: „hab‘ ich grad gefunden, lag auf Boden“ und verschwindet sofort wieder. Ich reisse mein Brieftascherl auf und sehe kein Geld. Vorher hatte ich aber sicherlich Papiergeld drin. Es fehlen nur die Scheine, Karten und Münzen sind da. Waltraud hat von dieser Aktion gar nichts mitbekommen, ich muss ihr erst erklären, was sich jetzt gerade abgespielt hat. Eine ältere Dame hat die Aktion mitbekommen und schüttelte nur verwundert den Kopf.

Diese Geschichte von ces wurde am 15.12.2021 veröffentlicht. Weiterleisen und noch mehr zum Nachlesen finden Sie auf www.49plus.at