Herzliche Einladung zu unserem traditionellen Weihnachtskonzert am Donnerstag, 30. Dezember 2021 um 19.00 Uhr in der Franziskanerkirche, 1010 Wien

Programm:

Georg Friedrich Händel - Messiah HWV 56 (englische Originalversion)

Ausführende:

Ursula Langmayr, Sopran

Johanna Krokovay, Alt

Ilker Yigit Gül, Tenor

Alexander Grassauer, Bass

Cappella Albertina Wien

Barockorchester der Cappella Albertina Wien

Leitung: Davorin Mori

Ermäßigte Karten im Vorverkauf:

Kategorie A 32 € (statt 35 €), Kategorie B 27 € (statt 30 €).

Online-Reservierung bis spätestens 27.12. unter tickets@musica-sacra-wien.at

Abholung und Bezahlung der reservierten Karten an der Abendkasse ab 17 Uhr

(Klostereingang links neben der Kirche, Franziskanerplatz 4, 1010 Wien).

Karten, die bis 18.45 Uhr nicht abgeholt worden sind, gelangen in den freien Verkauf.

Es gelten die für Veranstaltungen in Innenräumen relevanten Corona-Bestimmungen für Wien. (derzeit: 2G Nachweis und FFP2-Maske in allen Innenräumen, auch auf den Sitzplätzen während des Konzerts) Wir sind verpflichtet vor dem Verkauf der Karten die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) der Besucher zu erheben und die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zu überprüfen. Bitte daher entsprechend Zeit für die Kartenabholung einplanen.

Weitere Informationen zu unseren Konzerten unter www.cappella-albertina.at