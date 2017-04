Komödie am Kai feiert mit Johann Nestroy ihren 35. Geburtstag

Um ein Theater erfolgreich zu führen, braucht es neben Ausdauer, Begeisterung und Know How vor allem eine gesunde Portion Humor. Den beweist die Komödie am Kai am 27. Mai 2017 seit mittlerweile 35 Jahren. Und so geht es auch weiter, wenn von 20. Mai bis 2. September Theaterleiterin Sissy Boran, Peter Kuderna, Dagmar Truxa und Rudolf Pfister in Nestroys berühmter Posse auftreten. Es geht um zwei Männer, zwei Frauen und den Gegensatz zwischen Sein und Schein. Jeder der Charaktere will seine Vergangenheit tunlichst vor dem Anderen verbergen. Ein Beziehungskarussell voller Heimlichkeiten und Schwindeleien beginnt sich zu drehen, gepaart mit dem unvergleichlichen Sprachwitz des Autors.Zeit:20. Mai bis 17. Juni und 20. Juli bis 2. September 2017, DI bis SA 20.15 UhrInfo:Tel. 01 533 24 34