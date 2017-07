Urlaub wird immer teurer

20.07.2017, 06:35 Uhr

Realität anders aus. Wer zu den Hauptreisezeiten verreisen will, kommt pro Woche / pro Person nicht unter 1000 Euro weg. Nicht in allen Fällen ist der Flug mit eingerechnet. Reisebüros verfügen über gewissen Preiskontingente, welche jedoch zur Sommerzeit nicht abgerufen werden.

Es ist bekannt, dass die Deutschen sehr gerne verreisen. Das Wissen auch die ganzen Reiseanbieter. Die Preise werden seit Jahren dem Realeinkommen still und heimlich für alle angepasst. Sicherlich gibt es einige gute und preiswerte Angebote, doch das ist hier eher die Ausnahme. So wird zum Beispiel Mallorca als edles Reiseziel angeboten, doch dies ist bis heute eine bekannte Insel für Alkoholgenuss und Party.In der Werbung ist es ständig zu hören, dass man mit den Billigfliegern sehr viel Geld sparen könne. Diese Aussage stimmt hier nur teilweise. Denn es werden auch hier nur eine gewisse Anzahl von Billig-Tickets zur Verfügung gestellt.Alle anderen, müssen den vollen Preis bezahlen. Richtig teuer wird es, wenn man Gepäck dabei hat. So werden mal schnell 90 Euro pro Gepäck fällig. Daher wundert es wenig, dass immer mehr Urlauber individuell mit dem Navi anreisen, um die Kosten zu sparen.