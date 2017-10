WAISEN von Dennis Kelly

Eine Koproduktion von Theater praesent und tON/NOt.

Dannys und Helens Abendessen wird jäh unterbrochen, als Helens Bruder Liam blutüberströmt ins Zimmer platzt. Nicht sein Blut, sagt er, er habe geholfen. Doch Liams Geschichten werden immer unglaubwürdiger. Ein Psychothriller zwischen Liebe, Lügen, Vorurteilen und Gewalt nimmt seinen Lauf.Fr 10. November 2017Sa 11.11. | Do 16.11. | Sa 18.11. | Do 23.11. | Fr 24.11. | Sa 25.11. | Do 30.11. | Fr 01.12. | Do 07.12. | Fr 08.12. | Sa 09.12.2017Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorstellung im Rahmen der Langen Nacht der Philosophie am 16. November 2017EINTRITT Pay as you can/wish€ 16,- | € 12,- (SchülerInnen, StudentInnen)€ 14,- | € 10,- (am 11. und 16. November)REGIE Agnes MairSCHAUSPIEL Philipp Rudig, Michaela Senn, Edwin HochmuthDRAMATURGIE Uschi OberleiterAUSSTATTUNG Salha FraidlTECHNIK Marco TrenkwalderASSISTENZ Stefanie SchennachLEITUNG Teresa Waas, Julia Kronenberg, Michaela SennFOTOCREDIT Christa Pertl