Die Verschärfung der allgemeinen Corona-Situation und der notwendigen Eindämmungsmaßnahmen führt zum Storno bereits terminisierter Veranstaltungen im Bezirk Jennersdorf.

So haben sich die Rudersdorfer Wirte entschlossen, das "Fest der Kulinarik" unter freiem Himmel in der Hintergasse ersatzlos abzusagen, das für 1. August geplant war. Stattdessen gibt es an diesen Tag ein weiteres "Garteln" im Sattlerpark inklusive einer Kinder-Olympiade.

Auch das für 4., 5. und 6. September vorgesehene große Uhudlerfest am Eltendorfer Hochkogel findet in der geplanten Form nicht statt. Hauptorganisator Matthias Mirth richtet stattdessen ein kleineres dreitägiges Hoffest in der "Uhudlerei" aus.