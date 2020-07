Es war für heuer nicht das letzte Mal, dass eine Wanderung die Mitglieder des Pensionistenverbands Jennersdorf in die Natur führte. Die erste Freiluft-Rundtour führte von Jennersdorf zur Hubertuskapelle am Hartwald und über Grieselstein wieder zurück in die Stadt.

Wanderungen wie diese gibt es den ganzen Sommer. Treffpunkt ist jeden Donnerstag um 15.45 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Einkaufszentrums. Mitmarschierer sind herzlich willkommen.