Das Autohaus Nikles in St. Martin an der Raab weitet sein Qualitäts- und Kundenservice weiter aus.

ST. MARTIN AN DER RAAB. Im Autohaus Nikles ist man stets am Puls der Zeit unterwegs, und das schon seit der Gründung im Jahr 2007. Neben den neuesten Modellen von Hyundai und Mitsubishi bietet Gerhard Nikles und sein Team seinen Kunden Reparaturen für alle Marken, einen Reifen und Gebrauchtwagenhandel sowie eine Lackiererei. Im Familienbetrieb stehen die Kundenzufriedenheit und beste Arbeitsbedingungen für das Team immer an erster Stelle.

Mehr Platz

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat man kürzlich die Werkstatt erweitert und auf dem neuestem Stand der Technik gebracht. Mit der Investition setzt man ein Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft. Ergebnis des Umbaus ist einerseits mehr Fläche. Konkret wurden Prüf- und Waschhalle vergrößert, sowohl in der Länge als auch in der Höhe. Hierfür wurde das Dach abgerissen, aufgestockt und neu eingedeckt. "Somit lassen sich alle Arbeiten an den Nutzfahrzeugen besser durchführen," erzählt Nikles. Gleichzeitig wurde der Neuwagen-Ausstellungsraum ebenfalls erweitert und die bestehende WC-Anlage für Gäste vollkommen renoviert. Dies war aber noch längst nicht alles. Auch der Autoplatz wurde vergrößert und asphaltiert. Zudem stehen den Kunden mehr Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Abschließend wurde ausreichend Platz geschaffen, indem eine neue Garage errichtet wurde.

Foto: Nikles

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Regionale Betriebe

Bei der Auftragsvergabe wurde hauptsächlich auf regionale Betriebe gesetzt. Die Firma Holzbau Graf aus Stegersbach führte die Zimmerarbeiten durch und fertigte den Dachstuhl über der gesamten Werkstatt an. Die Firma Reicht aus Jennersdorf war für die Errichtung der Sanitäranlagen und dem Bau einer neuen Heizung in der Halle verantwortlich. Das Bauunternehmen Niederer aus St. Martin/Raab baute die Stützmauer entlang der Ostseite und errichtete die Betonplatte in der Prüf- und Wasserhalle. Die Durchführung der Malerarbeiten an der Fassade des Zubaus und im Ausstellungsraum oblag der Malerwerkstatt Reinhard Deutsch aus Jennersdorf. Weiters beteiligt waren die Firmen Elektro Brückler, Hochegger Dach und Klöcher Bau.

Ausbildungsstätte für Lehrlinge

Sehr wichtig ist dem Autohaus Nikles auch die Verantwortung als regionaler Arbeitgeber. Darum bildet man auch selbst Fachkräfte aus. Seit Kurzem zählt ein weiterer neuer KFZ-Lehrling zum mittlerweile elf-köpfigen Team. "Jonas Preininger verstärkt seit Anfang August unseren Betrieb", erzählt Melanie Nikles. Bereits in seinem dritten Lehrjahr als KFZ-Techniker befindet sich Christoph Maier. Anfang nächsten Jahres soll ein Spengler-Lehrling seine Ausbildung im Betrieb aufnehmen. "Interessierte können sich gerne bei uns melden", so Gerhard Nikles.

Jonas Preininger und Christoph Maier werden zum KFZ-Techniker ausgebildet. (v.l.)

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

In Familienhand

Im Jahr 2007 ergriff Gerhard Nikles die Chance, sein eigener Chef zu werden, und übernahm das bestehende Autohaus. Von Anfang an ihm zur Seite stand seine Tochter Melanie, die als Prokuristin auch die Leitung des Büros inne hat. 2008 stieß Sohn Kevin zum Betrieb und startete seine Ausbildung zum Karosseriebau-Techniker und Lackierer. Seit 2018 leitet er die betriebseigene Spenglerei.

Familienbetrieb: Gerhard (re.), Melanie und Kevin Nikles sind sehr gut aufeinander eingespielt.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Stetig gewachsen

Was 2007 einmal klein begann, entwickelte sich nach und nach zu einer von Kunden sehr geschätzten Autowerkstätte, die weit über die Region hinaus bekannt ist. "Wir sind in den letzten Jahren in allen Bereichen gemeinsam gewachsen, sowohl betrieblich als auch in Anzahl der Mitarbeiter", erzählt Melanie Nikles. Daher auch der logische Schritt zum Um- und Ausbau der Autohaus-Werkstätte.

Passion zum Beruf gemacht

Gerhard Nikles' Passion ist sein Beruf, seit er im Lagerhaus Güssing die Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht hat. Dort entdeckte er während der Gesellenjahre in der Werkstatt auch sein Verkaufstalent. "Zuerst habe ich die Kunden über Landmaschinen beraten, dann über Pkw", erzählt der Kukmirner.

Nikles absolvierte die Lehre als KFZ Techniker, welche er im Jahre 1985 erfolgreich absolvierte. Bis zu seiner Selbstständigkeit sammelte er 26 Jahre Erfahrung im Bereich der KFZ-Technik, sowie im Verkauf. Die Erfahrung im Verkauf der Marken Mitsubishi und Hyundai erleichterten Gerhard Nikles auch den Schritt in die Selbstständigkeit.