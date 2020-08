Hohe Auszeichnungen für Bernd Svetnik, Georg Rosenzopf, Diethard Theuermann und Hermann Maier.

KÄRNTEN. Landeshauptmann Peter Kaiser hatte gestern wieder einmal die Ehre, Bundes- und Landesauszeichnungen zu überreichen. Folgende Persönlichkeiten wurden geehrt:

Maler Bernd Svetnik – Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Bundesheer-Offizier Georg Rosenzopf – Großes Ehrenzeichen des Landes Kärnten

Diethard Theuermann (Kärntner Sparkasse) – Ehrenzeichen des Landes Kärnten

Hermann Maier (Kärntner Landesfeuerwehrverband) – Ehrenzeichen des Landes Kärnten

Maler Bernd Svetnik

Bernd Svetnik erhielt die Bundesauszeichnung als Gründer und Präsident der Austrian Art Association. Er organisierte Symposien und Künstlerfeste in der Koschuta, an denen schon viele internationale Künstler teilgenommen haben, engagiert sich auch in der Berufsbereinigung Bildender Künstler Österreichs und im Kärntner Kulturgremium.

Bundesheer-Offizier Georg Rosenzopf

Verdienste sammelte Oberst Georg Rosenzopf vor allem als Verbindungsoffizier zwischen Militärkommando Kärnten und Katastrophenschutz des Landes. Hervorgestrichen wird seine Zusammenarbeit mit Landeskrisenstab, Einsatzorganisationen und Behörden. Rosenzopf hat mehrere Auslandseinsätze absolviert und war auch zum österreichischen Verteidigungsattaché nach Berlin dienstzugeteilt. Er zeigt Engagement im Heeressportverband Kärnten und beim Khevenhüller 7er Bund.

Hermann Maier

Seit 30 Jahren ist Hermann Maier in der Landesalarm- und Warnzentral (LWAZ) tätig, davon 20 Jahre als Sachgebietsleiter. Schon an der Entwicklung der ersten LAWZ hat er maßgeblich mitgewirkt, er koordinierte die Erneuerung der LAWZ 2.0 und war auch an vorderster Front bei der Realisierung der LAWZ 3.0 im Leitstellenverbund beteiligt. Maier ist seit 41 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen und der Dorfgemeinschaft "St. Martin Aktiv".

Diethard Theuermann

Bekannt wurde der Wolfsberger Diethard Theuermann als Bereichsleiter und Pressesprecher der Kärntner Sparkasse. Die Ehrung wird so begründet: Theuermann sei ein Förderer und Sponsor vieler Veranstaltungen, Schulen und Vereine, in hohem Maße kulturell, sportlich und sozial vorbildlich engagiert.

Gäste der Ehrungen

Unter den Gratulanten: Militärkommandant Walter Gitschthaler, Landesfeuerwehr-Kommandant-Stellvertreter Dietmar Hirm, Landesamtsdirektor-Stellvertreter Markus Matschek und der Katastrophenschutz-Beauftragte des Landes Markus Hudobnik. Protokollchefin Christiane Ogris verlas die Laudationen und Musik kam von Zithersolistin Silvia Igerc.